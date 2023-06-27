تفتح 7 صباحا والفرد بـ5 جنيهات.. حدائق القناطر الخيرية تستقبل المواطنين فى العيد

القليوبية إبراهيم سالم

حرصت إدارة ري القناطر الخيرية بحافظة القليوبية، والمسؤولة عن حدائق القناطر الخيرية، على استغلال فترة الإجازة والعمل على استمرار أعمال التطوير وكذلك الصيانة الدورية للحدائق التي تم الانتهاء منها، تمهيدا لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تتميز تلك الحدائق بحب الأهالي لها وإقبالهم عليها بأعداد كبيرة خلال الاحتفالات للاستمتاع بجوها الجميل وخضرتها البراقة، فهي تلقب بـ "ستانلي الشرق".

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع"، أبرز استعدادات حدائق القناطر الخيرية لاستقبال المواطنين خلال احتفال عيد الأضحي المبارك، والتي جاءت على النحو التالي:

- تم تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية.

- تم تطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق وتجهيز الجراجات استعداداً للأعياد.

- تفتح حدائق القناطر الخيرية أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فترة الأعياد.

- تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي ب" بـ5 جنيهات للفرد.

- وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد.

- وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيه للفرد.

- أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتياً.

- يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

- تم الانتهاء من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان.

- تم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة.

- وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة.

- وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر.

- كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

- يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.