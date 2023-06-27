تعرف على أهمية شعيرات البوليستر في صناعة الغزل والنسيج

كتب عبد الحليم سالم

تعد صناعة الغزل والنسيج العريقة و كثيفة العمالة ،من الصناعات متعددة المجالات و منها صناعه الألياف الصناعية كالبوليستر والاكريلك ،و غيرها خاصة صناعة البوليستر الذي يصنع من مشتقات البترول ، و صناعة البوليستر بحسب الخبير الاقتصادى هشام العوضى لها اتجاهين ، الاتجاه الأول و هو تصنيعه في صورة فيلامنت filaments ،وهي شعيرات مستمرة تخرج من "فونيات" ثم تتحول الي صناعه غزول كما يسمي تسويقيا textured ،والتي كان ينتجها مصنع الحرير الصناعي بكفر الدوار ، وبالتالي من المهم إعادة تشغيله مره أخري بكامل قوته بالإضافة للقطاع الخاص .

وأضاف العوضى أن هذه النوعية تدخل في صناعه المفروشات التي تدخل بصناعة الموبيليا والستائر والسجاد ، موضحا أن الاتجاه الأخر هو تقطيع هذه ال filament إلي شعيرات بطول القطن أو الصوف ،و تدخل كمخلوط مع هذه النوعية من الألياف الطبيعية أو تشغيله بدون خلط لتعطي بعد أخر في ملمس القماش و كما يدخل في صناعه خيوط الحياكات حيث يعتبر صناعة البوليستر الشعر عمود أساسي في صناعة الملبوسات ، سواء للتصدير أو السوق المحلي.

وأشار إلى أن السوق الأمريكي يفرض ضريبة جمركية علي الملبوسات الصينية و الهندية المصنوعة من البوليستر في حين أن الملابس المصرية معفاة من أي جمارك نظرا للاتفاقية التجارية مع أمريكا الكويز ،وكذلك صادرات مصر إلى السوق الاوروبي كذلك .