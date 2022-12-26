اليوم السابع
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توفير الأقطان القصيرة والبوليستر الريسيكل يوفر 3 مليارات دولار واردات سنويا

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:00 ص
توفير الأقطان القصيرة والبوليستر الريسيكل يوفر 3 مليارات دولار واردات سنويا أشرف بدوى
كتب عبد الحليم سالم

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كشف أشرف بدوى الخبير الاقتصادى، أن مصر تستورد  أقطانا قصيرة بمبلغ يعادل 564.44 مليون دولار؛ لتوفير الخامات لمصانع الغزل والنسيج، بجانب استيراد شعيرات بوليستر، أو ما يسمي ال filament ،بما يعادل  993.13 مليون دولار ، وشعيرات بوليستر قطنيه أو ما يسمي staple  بمبلغ  773.38 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى أقمشة الكروشيه التي تصل 263.420 مليون دولار. 

بالإضافة إلى إكسسورات الملابس الجاهزة التي تصل إلى 172.9  مليون دولار .

أضاف المهندس أشرف بدوى لـ"اليوم السابع" أن صادرات مصر من القطن تصل لنحو  420 مليون دولار، ما يتطلب التوسع في زراعة الأقطان القصيرة لتحقيق الاكتفاء منها ،بجانب التوسع في تصنيع البوليستر الريسكيل كبديل عن المستورد ،لا سيما أن اجمالى وارداتنا من مدخلات وخامات صناعة الغزل والنسيج والملابس ،تصل سنويا لنحو 3 مليارات دولار .

أوضح خبير الغزل والنسيج، أنه من المهم التركيز على تدشين مصنع بوليستر، سواء بوليستر عادى أو بوليستر ريسيكل؛ لتوفير الاحتياجات المحلية لمصانع الغزل والنسيج الجديدة ،وكذلك لمصانع القطاع الخاص كبديل مناسب عن الاستيراد في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية ، معتبرا أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج منوطة بدراسة تدشين مصنع البوليستر ؛لتوفير الخامات لمصانعها لضمان خفض تكاليف الإنتاج  وضمان تحقيق قيمة مضافة للصناعة.

كشف أن مصنع البوليستر لا يتعد رأسماله 23 مليون جنيه وإنتاجه اليومي يتعدى الـ 60 طن بوليستر شعيرات من المخلفات ،  لكونه مطلوبا محليا وعالميا وصديق للبيئة ، وذلك تزامنا مع التوسع في زراعه القطن قصير ومتوسط التيلة شرق العوينات لا سيما ان دول العالم تزرع الصنفين من الأقطان الطويلة والقصيرة.

 

 


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