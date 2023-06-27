تضم 40 مجسما بالحجم الطبيعى.. البرازيل تفتتح أكبر حديقة ديناصورات بالعالم.. فيديو

كتبت : فاطمة شوقى

افتتحت فى البرازيل أكبر حديقة ديناصورات ترفيهية مؤخرًا، لتصبح الأكبر في العالم بسبب مساحتها التى تصل لآلاف الهكتارات التي يغطيها هذا المكان الملىء بالمرح والمغامرة.

وحققت الحديقة إقبال لافت بعد افتتاحها أمس بحسب ما نشرته وسائل إعلام برازيلية ، حيث تجاوز عدد زوارها تقديرات الحكومة البرازيلية فى يومها الأول.



حديقة الديناصورات

وتم افتتاح المنتزه الترفيهي فى البرازيل الذي يتميز بموضوع معين يحبه الكثير من البالغين والأطفال مؤخرًا، ونظرًا لحجمها ، فهي تعتبر الآن الأكبر في جميع أنحاء البلاد وفي العالم.



ديناصورات بالحجم الطبيعي فى حديقة البرازيل

وتحتوي الحديقة على 40 نموذجًا من الديناصورات بالحجم الطبيعي، وتقدم للزوار تجربة فريدة.