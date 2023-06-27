تجهيز 1381 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بأسوان

انتهت مديرية أوقاف أسوان، من تجهيز 1381 مسجدا والذى يقام فيه صلاة الجمعة، بالإضافة إلى الساحات المختلفة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك غدا، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد.

وأكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات وزير الأوقاف، ومحافظ أسوان، تم الاستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر.

وأشار إلى أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى سيكون فى تمام الساعة 6:28 صباحاً ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر احتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.

ومن جانبه، وجه محافظ أسوان، إلى قيام الوحدات المحلية وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة ، مع تنفيذ أعمال التعقيم للمساجد والساحات لاستقبال جموع المصلين.