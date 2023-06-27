اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 04:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين للجيش الروسي: لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 03:21 م
بوتين للجيش الروسي: لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كتب- وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في خطاب موجه إلى الجيش وضباط إنفاذ القانون الذين ساعدوا في وقف التمرد المسلح لقوات فاجنر: "لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل وتصرفتم بوضوح وانسجام ".

 

وشارك أكثر من 2500 من العسكريين وضباط إنفاذ القانون وممثلي وكالات إنفاذ القانون الأخرى في الاجتماع مع بوتين.

 

واضاف بوتين خلال الاجتماع: "المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي ستكون نتيجاتها فوضى".

 

وتابع : "لم يكن علينا إخراج الوحدات القتالية من منطقتنا أثناء محاولة التمرد"، مشيرا إلى أن "الطيارون القتلى أدوا واجبهم بشرف في 24 يونيو".

 

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "العمل السريع والدقيق لقوات الأمن أثناء التمرد جعل من الممكن منع وقوع إصابات في صفوف المدنيين".

 

وسيطر مسلحو فاجنر السبت على مدينة روستوف جنوبي روسيا ومركز القيادة العسكرية التابع لها، الذي يوجه الهجوم العسكري على أوكرانيا، ثم قادوا قافلة مسلحة على بعد 200 كيلومتر من موسكو، قبل إجهاض تمردهم بناء على اتفاق.

 


الرئيس الروسي

الجيش الروسي

تمرد قوات فاجنر

قوات فاغنر الروسية



الموضوعات المتعلقة

ماذا تغير بعد أحداث تمرد "فاجنر" الروسية؟.. المجموعة تستعد لتسليم عتادها لوحدات الجيش.. الأمن يغلق القضية الجنائية ضد قائدهم.. وبوتين يضعهم أمام 3 خيارات أبرزهم التعاقد مع وزارة الدفاع أو العودة لعائلاتهم

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:00 م

بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح قاموا بواجبهم بشرف

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:28 م

الخارجية الأمريكية بشأن تمرد "فاجنر": الرئيس بوتين أثار شبح عام 1917

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 08:00 ص

الكرملين: الرئيس بوتين يعقد اجتماعا مع قادة الأجهزة الأمنية بحضور وزير الدفاع

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة