بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح قاموا بواجبهم بشرف

وكالات

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة اليوم الثلاثاء، في مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرّد المسلح السبت الماضي.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال إن الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح قاموا بواجبهم بشرف، مضيفا خلال محاولة التمرد لم يكن من الضروري استخدام الوحدات القتالية المشاركة في العملية العسكرية.

وأوضح بوتين لقد ضمنت الإجراءات السريعة والفعالة من جانب قوات الأمن عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

كما أعلن دقيقة صمت حدادا على الطيارين الذين لقوا حتفهم خلال التمرد يوم 24 يونيو 2023، موضحا أن المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى الفوضى.