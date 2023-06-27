اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح قاموا بواجبهم بشرف

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:28 م
بوتين: الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح قاموا بواجبهم بشرف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة اليوم الثلاثاء، في مراسم تكريم العسكريين ورجال الأمن الذين ساهموا في إحباط التمرّد المسلح السبت الماضي.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، قال إن الطيارون الذين لقوا حتفهم أثناء التمرد المسلح قاموا بواجبهم بشرف، مضيفا خلال محاولة التمرد لم يكن من الضروري استخدام الوحدات القتالية المشاركة في العملية العسكرية.

 

وأوضح بوتين لقد ضمنت الإجراءات السريعة والفعالة من جانب قوات الأمن عدم وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

 

كما أعلن دقيقة صمت حدادا على الطيارين الذين لقوا حتفهم خلال التمرد يوم 24 يونيو 2023، موضحا أن المدافعون الحقيقيون في الأوقات الصعبة وقفوا في طريق الاضطرابات التي كان من الممكن أن تؤدي إلى الفوضى.

 


بوتين

فاجنر

الرئيس الروسى

روسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة