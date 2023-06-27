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بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى جهينة المركزى فى سوهاج

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 06:03 م
بدء التشغيل التجريبى لوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى جهينة المركزى فى سوهاج التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوى
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفي جهينة المركزي، حيث بدأت الوحدة في استقبال المرضي بالفعل، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسوهاج، وخطة وزارة الصحة، بالتعاون مع محافظة سوهاج لتطوير المستشفيات والأقسام المختلفة بها.

و من جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الوحدة الجديدة بمستشفي جهينة المركزي تضم 38  ماكينة غسيل كلوي لخدمة 227 مريض، مؤكدا أن الوحدة تعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بسوهاج، وتوفر الوقت والجهد علي المرضي بمركز جهينة.
 
التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوى (1)
التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوى (1)

 

التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوى (2)
التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوى (2)

 

التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوى (3)
التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوى (3)

 

التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوى (4)
التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوى (4)

 


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