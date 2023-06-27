العليا الأمريكية تنحاز لترامب فى "سجلات فندق واشنطن" وترفض نظر القضية

كتبت: نهال أبو السعود

رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في قضية بشأن ما إذا كان ينبغى للمشرعين الديمقراطيين أن يكونوا قادرين على رفع دعوى للحصول على وثائق تتعلق بفندق الرئيس السابق ترامب فى واشنطن العاصمة خلال فترة رئاسته.

وفقا لصحيفة ذا هيل، ألغى القضاة الحكم الأدنى وأعادوه مع تعليمات برفض القضية، كانت وثائق الفندق قد سقطت إلى حد كبير من النزاع حيث حصل المشرعون على معظمها من خلال وسائل أخرى ولكن تم إعداد القضية للنظر في كيفية قيام حزب الأقلية في الكونجرس بفحص إدارة رئاسية باستخدام قانون اتحادي يُعرف باسم "قاعدة الأعضاء السبعة".

طلبت وزارة العدل من القضاة أن يعلنوا أن الديمقراطيين لا يمكنهم رفع دعوى في المحكمة لفرض القانون ، والذي يسمح لأي سبعة أعضاء في لجنة مجلس النواب للرقابة والمساءلة أو أي خمسة أعضاء في لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ بطلب معلومات داخل المحكمة.

لكن بعد أن رفض الديمقراطيون القضية ، قالت وزارة العدل إن المحكمة العليا يجب أن تتخلى عن النظر في استئنافها، ووافق الديمقراطيون ، الذين حثوا المحكمة العليا على عدم التدخل في القضية في المقام الأول ، على أن المحكمة يجب أن تبت في القضية.

سعى الديمقراطيون لسنوات للحصول على السجلات المالية المتعلقة بفندق ترامب ، الذى كان يقع فى ملكية فدرالية على بعد بنايات قليلة من البيت الأبيض.

قامت إدارة الخدمات العامة (GSA) بتأجير مبنى جناح مكتب البريد القديم، إلى ترامب لتحويله إلى فندق فخم، وأثار الديمقراطيون مخاوف بشأن عملية تقديم العطاءات وتضارب المصالح المحتمل عندما شغل ترامب منصب الرئيس فى وقت لاحق.

ولكن عندما حاول الديمقراطيون استخدام قاعدة "الأعضاء السبعة" لطلب وثائق حول الفندق من وكالة الخدمات العامة في عهد ترامب ، رفضت الوكالة.

ووفقا للتقرير، باعت منظمة ترامب لاحقًا عقد إيجار الفندق ، ويعمل المبنى الآن باسم والدورف أستوريا.