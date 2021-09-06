ترامب يجري مفاوضات لبيع فندقه المثير للجدل في واشنطن.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

قال موقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وشك بيع حقوق الملكية لفندق ترامب إنترناشونال بواشنطن العاصمة.

أصبح المبنى الواقع في شارع بنسلفانيا بالعاصمة واشنطن الذي يحمل اسم ترامب بأحرف كبيرة ذهبية مكانًا مثيرا للجدل خلال فترة الرئيس السابق في منصبه، حيث أثارت ملكيته للأعمال التجارية اتهامات بتضارب المصالح خاصة مع استمرار الفندق في استضافة الحكومات الأجنبية والشركات المختلفة.



فندق ترامب

من المتوقع أن يكون سعر الفندق الذي يقع في مبنى مكتب البريد السابق البالغ من العمر 122 عامًا أقل من 500 مليون دولار التي كان ترامب يسعى إليها في عام 2019 عندما حاول بيعه في البداية.

يقول الخبراء إن القيمة تضررت بسبب إغلاق كورونا الذي أضعف صناعة الضيافة في حين تم تأجيل العديد من المشترين المحتملين بسبب ارتباطه بالرئيس السابق المثير للجدل.

عندما غادر ترامب منصبه ، ورد أن فندق العاصمة لديه قرض غير مسدد بقيمة 170 مليون دولار ، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات.

في حين أن تفاصيل الصفقة المحتملة ليست معروفة بعد ، فإن ممثلي ترامب يجرون محادثات مع سلاسل الفنادق الكبرى والمستثمرين، وفقا لتقارير اكسيوس من المحتمل أنه سيبيع حقوق التأجير إلى مطور عقارات والذي سيتعامل بعد ذلك مع شركات الفنادق لإدارة الممتلكات وتغيير علامتها التجارية.

مع استمرار المحادثات حول بيع محتمل ، تتزايد التكهنات حول ما إذا كان ترامب سيسعى لإعادة انتخابه في عام 2024 أم لا ووفقا لمساعد مقرب من ترامب ان فرص ترشحه للرئاسة خلال انتخابات 2024 تتراوح من 99 الى 100 بالمائة.

كرئيس ، استضاف ترامب العشرات من وجبات العشاء في مطعم الفندق، وسجلت إحدى المجموعات في واشنطن ، 973 زيارة إلى الفندق من قبل مسؤولين عموميين خلال فترة رئاسة ترامب.

ذكرت واشنطن بوست أن الإيرادات انخفضت بنسبة 60 في المائة في عام 2020 مع توقف انتشار جائحة فيروس كورونا.