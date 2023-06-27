اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الإسرائيلية تستدعى سفير أوكرانيا بعد انتقاداته لسياساتها تجاه روسيا

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:43 م
الخارجية الإسرائيلية تستدعى سفير أوكرانيا بعد انتقاداته لسياساتها تجاه روسيا أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيشوك، وذلك على خلفية انتقاداته لسياساتها المتعلقة بالصراع الحالي مع روسيا.

الخطوة جاءت على خلفية انتقادات من قبل السفارة الأوكرانية، على حسابها بموقع "فيسبوك"، قالت فيها إن حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليمينية الدينية اختارت "مسار التعاون الوثيق" مع روسيا، كما أنها تقوم بأعمال تجارية كثيرة مع موسكو.

وأضافت أن "جميع البيانات ذات الصلة التي يدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي دائما ما تهدف لتبرير التقاعس الكامل لإسرائيل، فيما يتعلق بتقديم مساعدات دفاعية لأوكرانيا، على مدار العام ونصف الماضيين".
 
من جانبها، قالت الخارجية الإسرائيلية إنه من المقرر إجراء "حوار توضيحي" مع السفير الأوكراني كورنيشوك في الثالث من يوليو المقبل.
 
وأضافت أن إسرائيل تريد الاستمرار في التعاون مع أوكرانيا، موضحة أن تصرفات السفير " لا تساعد في ذلك".

 


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إسرائيل وأوكرانيا

السفارة الأوكرانية بإسرائيل



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