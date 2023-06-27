التعليم العالى: إتاحة التقديم للطلاب الوافدين للدراسة بجامعات مصرية لـ15 سبتمبر

كتب محمد صبحى

تواصل الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر، ومن المقرر أن يستمر فتح باب القبول أمام الطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية حتى يوم 15 سبتمبر المقبل.

وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر" وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

وسيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.