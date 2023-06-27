اليوم السابع
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الالتزام بضوابط السياحة البيئية داخل المحميات سبيلك للاستمتاع بإجازة العيد

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:35 م
الالتزام بضوابط السياحة البيئية داخل المحميات سبيلك للاستمتاع بإجازة العيد محمية وادى الريان
كتبت منال العيسوي

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تستعد وزارة البيئة لاستقبال الزائرين فى المحميات الطبيعية خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك، وتوفير كافة سبل الراحة فى الاحتفال وسط أجواء طبيعة بين الطبيعة الخلابة فى المحمية، خاصة ان المواطنين يفضلون قضاء الإجازات في المحميات الساحلية، مثل رأس محمد بجنوب سيناء ووادي الجمال بالبحر الأحمر.
 
ومن جانبه أشار الدكتور محمد سالم رئيس  الإدارة المركزية المحميات الطبيعية التابعة لوزارة البيئة، الى توفير كافة سبل الأمان داخل المحميات الطبيعية  لحماية الزائرين، وأنه  يتم توفير منقذين فى المحميات البحرية مثل محمية وادى الريان، إضافة إلى تواجد باحثين بيئين  من أجل تعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة.
 
وفى السياق ذاته شدد سالم على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية داخل المحميات، وتطبيق ضوابط دخول المحميات  وحثهم على تفعيل شعار لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك، من أجل  الحفاظ على الطبيعية وعدم تلويثها بالمخلفات.
 
ودعى سالم المواطنين بضرورة التعرف على ثرواتهم الطبيعية فى المحميات الطبيعية، وحمايتها والاستمتاع بها بالتوازى مع صونها وحمايتها للأجيال المقبلة وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة، وجارى  تنظيم ماراثون عالمي بمحمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع أحد المستثمرين.
 
وأوضح سالم، أنه من أهم أولويات خطط العمل البيئي خلال هذه الاونه هو  دعم الاستثمار بالمحميات، و الانتهاء من خطط التمنطق والإدارة البيئة بالمحميات الطبيعية ليتم تنقيحها واختيار أفضلها لبدء التطبيق، ودعم تنفيذ الأنشطة الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل إتاحة تجربة سياحية بيئية مميزة وفريدة بالمحميات الطبيعية.
 
جدي بالذكر أن شبكة المحميات الطبيعية تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.

المحميات الطبيعية

إجازة العيد

عيد الاضحى

السياحة البيغ



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