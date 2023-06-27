الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 6 فلسطينيين خلال اقتحام "نابلس"

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في الحوض، خلال اقتحام الاحتلال شارع سفيان في نابلس، وآخر بشظايا بالعين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في المدينة، وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وجرى خلال الاقتحامات اعتقال 6 فلسطينيين، من بينهم صحفي، بعد تفتيش منازلهم.