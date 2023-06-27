انتشال جثمانى طفلين لقيا مصرعهما فى مياه إحدى الترع بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، من انتشال جثماني طفلين لقيا مصرعهما غرقًا في مياه ترعة عزبة مجر التابعة لمركز المنصورة، وتم نقلهما لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بغرق طفلين أثناء استحمامهما في الترعة المواجهة لعزبة مجر.



وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ وبالفحص والتحري، تبين غرق أحمد السيد أحمد ونجل خاله محمد حمادة رمزي، وذلك بعد نزولهما المياه للاستحمام هربًا من ارتفاع درجة حرارة الجو، وجرفهما التيار ولم يتمكنا من الخروج.



وتم انتشال الجثمانين ونقلهما لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





