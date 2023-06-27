الأوقاف تخصص 11 ساحة لصلاة عيد الأضحى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

خصصت مديرية الأوقاف ببورسعيد 11 ساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وسط استعدادا ت مكثفة من قبل الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للمواطنين ابتهاجاً بفرحة العيد .



ومن جانبها أعلنت الأوقاف أن الساحات التى تستقبل المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى كالاتى هى بورفؤاد الكبير و ساحة المعمورة بطرح البحر والشبان المسلمين والسيدة زينب بحى الضواحى والتوحيد بحى المناخ والرزاق بحى الزهور والسلام تصنيع والشيخ زايد.



وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التقى ، ، بعدد من أئمة المساجد بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع أئمة المساجد استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك مقدم التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار ، جاء ذلك بحضور واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وعدد من الأئمة بالمحافظة.



ومن جانبه رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدعاة والأئمة قائلًا" أنني أتشرف بوجودي مع الدعاة ومعمرين مساجد الله.



وأكد المحافظ خلال كلمته، علي الدور الهام لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التي تعمل في كافة الاتجاهات، لافتا إلى أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة.



مشيراً إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، و متابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقا من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني والتوعوي.



ومن جهة أخرى تقدم الدكتور جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد ، بالشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته ودعمه المستمر لأوقاف بورسعيد سواء الدعم المادي او المعنوي .



مؤكدا علي أن محافظ بورسعيد حريص دائما علي زيارة معظم المساجد ، ويسعى دائما لمعرفة أحوال المواطنين والعاملين في مختلف الجهات .



ومن جانبه وجه المحافظ برفع كفاءة محيط المساجد و ساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بنظافة المساجد و الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله عز وجل التي هي شرف لنا، وواجبنا تهيئتها على أفضل وجه.

