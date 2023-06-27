اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:18 م
أكرم القصاص
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الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا حاول الانضمام إلى قوات كييف

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 09:01 م
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا حاول الانضمام إلى قوات كييف الأمن الفيدرالي الروسي
أ ش أ

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أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال مواطن بتهمة الخيانة العظمى؛ حاول المغادرة إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوات كييف، والقتال ضد الجيش الروسي.


وذكر الأمن الفيدرالي الروسي -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- أن عناصر الأمن في نالتشيك عاصمة جمهورية قباردينو بلقاريا الروسية أوقف مواطنا عمره 35 عاما حاول المغادرة إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوات كييف، والقتال ضد الجيش الروسي"


وأشار البيان إلى أن التحقيق كشف أنه أجرى اتصالات مع عضو في وحدة شبه عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، واتبع جميع التعليمات التي تلقاها منها، واستعد للانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية والوصول إلى أوكرانيا عبر بيلاروس.


روسيا

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