الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مواطنا حاول الانضمام إلى قوات كييف

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أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال مواطن بتهمة الخيانة العظمى؛ حاول المغادرة إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوات كييف، والقتال ضد الجيش الروسي.



وذكر الأمن الفيدرالي الروسي -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- أن عناصر الأمن في نالتشيك عاصمة جمهورية قباردينو بلقاريا الروسية أوقف مواطنا عمره 35 عاما حاول المغادرة إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوات كييف، والقتال ضد الجيش الروسي"



وأشار البيان إلى أن التحقيق كشف أنه أجرى اتصالات مع عضو في وحدة شبه عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، واتبع جميع التعليمات التي تلقاها منها، واستعد للانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية والوصول إلى أوكرانيا عبر بيلاروس.