اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:39 م
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استعدادات خاصة بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى.. صور

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 02:06 م
استعدادات خاصة بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى.. صور استعدادات خاصة بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى
دمياط معتز الشربيني

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يستعد جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ومجلس الأمناء للانتهاء من التجهيزات الخاصه باقامة شعائر صلاة العيد الاضحى المبارك بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة.
 
وذلك بمتابعة  ميدانية  من  المهندس محمد خلف الله  رئيس الجهاز والدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس الأمناء، تحت اشراف وزارة الاوقاف لتوفير سبل الراحة أثناء توافدهم لاداء الصلاة  وسط أجواء احتفال تشهدها الحديقه في هذه المناسبات العظيمة .
 
استعدادات خاصة بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى (1)
استعدادات خاصة بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى (1)

استعدادات خاصة بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى (2)
استعدادات خاصة بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى (2)

استعدادات خاصة بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى (3)
استعدادات خاصة بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى (3)


 

 


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