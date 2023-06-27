"إسعاف الإسماعيلية" ترفع درجة الاستعداد على الطرق والميادين فى عيد الأضحى

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعلن مرفق إسعاف الإسماعيلية ، عن الانتهاء من استعدادات مرفق الإسعاف لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بوقف جميع الإجازات، ورفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو حوادث مع رفع العمل الإضافي خلال أيام عيد الأضحى المبارك وطول فترة الصيف ودعم السيارات بالأدوية والمستلزمات الطبية خلال عيد الاضحى المبارك.

وأوضح المرفق أن جميع سيارات مرفق الإسعاف الـ105 تعمل بكامل طاقتها، وستنشر على الطرق السريعة بالإضافة للتواجد في الميادين لنقل أي حالات تتطلب اسعاف.

وأضاف مرفق إسعاف الإسماعيلية، أن طرق محافظة الإسماعيلية تعد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية خاصة في أيام الأجازات والأعياد، خاصة أن المحافظة تستقبل المصطفين من المحافظات المجاورة للتنزه في الحدائق أو التمتع بشواطئ المحافظة، مشيراً إلى أنه مرفق الإسعاف كثف عدد السيارات بمحيط الحدائق وكذلك الشواطئ، وكذلك على الطرق المؤدية إليها.

وأوضح مرفق الإسعاف، أنه تم أعداد خطة للانتشار خلال عيد الأضحى على كل الطرق المؤدية لمحافظة الإسماعيلية من الطرق السريعة والصحراوية، حيث ستنتشر سيارات الإسعاف، وخاصة على محور 30 يونيو والطريق "الإسماعيلية - السويس" و"الإسماعيلية - دمياط" و"الإسماعيلية - وبورسعيد" و"الإسماعيلية - القاهرة" الصحراوي وكذلك "الإسماعيلية - الزقازيق" وطريق جلبانة الزراعي شرق قناة السويس، حيث تتواجد السيارات بشكل مكثف على هذه الطرق لتبث الطمأنينة فى نفوس المسافرين وذلك لسرعة الوصول لمصابين حال وقوع أى حادث.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية، وجه بتضافر كافة الجهود مع الاستعدادات المكثفة ورفع درجة التأهب بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية المهنية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومتابعة مستمرة مع الشبكة الوطنية وغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة المرتبطة بغرف العمليات الفرعية المتواجدة في جميع مدن المحافظة والمتصلة على مدار الـ24 ساعة بغرفة العمليات الرئيسية.