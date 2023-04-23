اليوم السابع
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الشبكة الوطنية للطوارئ تجرى تجربة عملية لقياس جاهزية الإسعاف بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 03:08 م
الشبكة الوطنية للطوارئ تجرى تجربة عملية لقياس جاهزية الإسعاف بالإسماعيلية.. صور الشبكة الوطنية للطوارئ تجرى تجربة عملية لقياس جاهزية الإسعاف
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتنفيذ تجربة ميدانية وعملية لقياس مدى جاهزية عناصر مرفق إسعاف الإسماعيلية فى حدوث طارئ، وذلك تنفيذا للتوجيهات قامت الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون المحافظ والمدير الإقليمى للشبكة بالاشتراك مع مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بتنفيذ تجربة ميدانية لقياس مدى جاهزية عناصر الاسعاف.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالمشاركة مع فرع هيئة الإسعاف بالاسماعيلية، التجربة عمليا وتم ابلاغ غرفة الطوارئ بمستشفى فايد التخصصى لأستقبال الحالات فور وصولها وتم الدفع بمندوب من غرفة العمليات للمتابعة كما تم الدفع بمسؤل الوحدة المحلية ومعه مسئول الأزمات للتواجد فى قلب الحدث وتقديم الدعم الفنى ومعاينة ورفع اثار الحادث وفتح الطريق للمواطنين.

وشارك فى التجربة جميع التخصصات التى تقدم خدمات الطوارئ على المنظومات الرقمية الموجودة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والمديريات المعنية بمثل هذه البلاغات كمديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعى والأجهزة الاأمنية وبالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية.

وتمت التجربة بنجاح وفق المقاييس العالمية لتقديم خدمات إنقاذ الحياة.

 
 
 
تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (1)
تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الإسعاف 

تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (2)
تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (2)

تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (3)
تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (3)

تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (4)
تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (4)

تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (5)
تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (5)

تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (6)
تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (6)

تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (7)
تجربة عملية لقياس مدى جاهزية الاسعاف (7)
 
 
 

الاسعاف

امن الاسماعيلية

فايد

الشبكة الوطنية للطوارىء

إنقاذ حياة

مستشفى فايد التخصصى



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