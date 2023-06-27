أين وصل مشروع حدائق تلال الفسطاط؟ ..صور

كتب سيد الخلفاوى

يعتبر مشروع تطوير حدائق الفسطاط ، بالقاهرة من أكبر المشروعات الخضراء الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة والتي تعمل على تطوير الوجه الحضاري للمناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة لجعلها مقاصد سياحية جاذبة.

ومن المقرر أن تكون حدائق الفسطاط بحى مصر القديمة، الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تقام حديقة تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، وتتكامل الحدائق مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر فى قلب القاهرة .

تم ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص، حيث تم رفع كفاءة شبكات الانارة، وشبكة الصوتيات، والمآذن، والقبة، وتنفيذ شبكات مطر وحريق، وترميم للاسقف، والاعمدة، والمنابر، والمحراب، وتشطيبات داخلية وخارجية تشمل تغيير أرضيات بصحن المسجد لنوع رخام مميز، وعزل الأسطح، وانشاء مبنى ادارى.

يتم تنفيذ منطقة التلال والوادى وتشمل إنشاء تباب ومسارات وتشكيل نهر أخضر يمر بالزراعات، وسيتم تشكيل التبة الموجودة حالياً إلى ثلاث تباب يمر من خلالها المجرى المائى وتبلغ نسبة التنفيذ 96% لأعمال الحفر والردم و47% لأعمال المشايات.

ويتم تنفيذ منطقة ثقافية تشمل تنفيذ الممر المائي، وصفوف أشجار النخيل، ومنطقة المغامرات، والتلال، والحديقة الاسلامية، ونافورة.

يتم تنفيذ منطقة استثمارية، تشمل مبانى تجارية ومطاعم ومسرح رومانى ونافورة مائية.

يتم تنفيذ أيضا منطقة القصبة، وتشهد تنفيذ منطقة فنادق بمسطح 130000م2 بها فندق سياحى، ومبان خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية.

منطقة المغامرة وتشمل عدداً من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.

منطقة الحدائق التراثية، وتشمل تنفيذ مبان للزوار ومطاعم.

منطقة الأسواق، تتكون من منطقة تجارية بمسطح 60000 م2 وتنفيذ 19 محلاً تجارياً، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.

يشهد مشروع تطوير حدائق الفسطاط بصفة عامة إنشاء مرافق البنية التحتية الرابطة لكامل مناطق المشروع، بالإضافة إلى محطة لمعالجة مياه صرف الأمطار والصرف الزراعى والمياه الجوفية بمسطح 500 فدان، إلى جانب تنفيذ بوابات وأسوار بإجمالى طول 4900 م بعدد 4 بوابات، بينها بوابات تاريخية وعصرية وحدائقية.

يتم تنفيذ أعمال الكشف والترميم عن الحفائر بمدينة الفسطاط الأثرية، ويمثل استكمالاً لجهود إبراز كنوز الحضارة المصرية بمختلف عصورها.

ويستهدف المشروع تحويل المنطقة إلى متنزه بيئى وسياحى وثقافى أمام الزوار، وتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا يعكس عراقة الحضارة المصرية، ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة .

وصلت نسب إنجاز الأعمال بساحة جامع عمرو بن العاص إلى 99%، ويتم استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بأرضيات الساحة، والبوابة الأمامية، وأحواض الزراعة، وتم إنشاء ساحة جديدة لمسجد عمرو بن العاص بمساحة 12000م2 لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة وهى عباره عن 3 نوافير، ونصب تذكارى، و6 حوائط زراعة متدرجة، و12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وبوابتين، ومحطة رفع للصرف الصحى، إلى جانب تشطيب مشايات وجلسات الساحة من الرخام والجرانيت، وإقامة دار مناسبات مسجد عمرو بن العاص، ومبنى خدمات مسجد عمرو بن العاص، ومكاتب لهيئة الآثار، وقاعة اجتماعات، والمركز الطبى لمسجد عمرو بن العاص، وأسوار المباني.