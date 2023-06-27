أوقاف المنوفية: 442 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى بجميع أنحاء المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، عن إنتهاء الاستعداد لاستقبال عيد الاضحى المبارك غدا بكافة أنحاء المحافظة.



وأكد الدكتور زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف فقد تم الإنتهاء من تجهيز 442ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال ، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.



مشيرا إلى أن تلك الساحات تنوعت ما بين 26 ساحة بمركز السادات ، و 14 ساحة بمدينة سرس الليان ، 32 ساحة بمركز منوف ، 40 ساحة بمركز تلا ، 53 ساحة أخرى بمركز شبين الكوم ،21 ساحة بمركز بركة السبع ، فيما تم تجهيز 32 ساحة بمركز الشهداء ، 47 ساحة بمركز قويسنا ،73 ساحة بالباجور 95 بمركز أشمون.



وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الأضحى و لإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة ، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالإلتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها ، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.



