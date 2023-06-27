اليوم السابع
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أزمة فى بريطانيا بسبب الاعتماد على المهاجرين فى الوظائف الطبية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 01:06 م
أزمة فى بريطانيا بسبب الاعتماد على المهاجرين فى الوظائف الطبية رئيس وزراء بريطانيا
كتبت: نهال أبو السعود

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كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان أن المملكة المتحدة في خطر بعدما باتت معتمدة بشكل كبير على عمال الرعاية الصحية الأجانب ، حيث تم إصدار ما يقرب من 58 الف تأشيرة دخول للقطاع العام الماضي.

 

وانتهي التحليل الذي أجراه مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد إلى أن الطلب على الموظفين الأجانب قد ترك هيئة الصحة البريطانية ودور الرعاية مفتوحة أمام "نقاط الضعف" بما في ذلك التعرض للمنافسة الدولية للعاملين الصحيين ومخاطر الاستغلال، ذلك بخلاف اضرابات قطاع الصحة التي بدأت قبل أشهر ولم تنتهي إلى تسوية مطمئنة.

 

وفي العام المنتهي في مارس ، حصل 57700 عامل رعاية على تأشيرات عمل ماهرة ، بحسب التقرير، وارتفعت نسبة الموظفين في قطاع الرعاية السكنية الذين عملوا لدى صاحب عمل يحمل رخصة كفيل من 10% إلى 39% من فبراير 2022 إلى مارس 2023

 

في الشهر الماضي، واجه رئيس الوزراء ريشي سوناك انتقادات من نوابه بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن الهجرة الإجمالية إلى المملكة المتحدة لعام 2022 كانت 606 آلاف ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24% عن أعلى مستوى سابق بلغ 488 ألف في العام السابق.

 

قالت الدكتورة مادلين سومبشن ، مديرة مرصد الهجرة: "لقد استفاد أرباب العمل في مجال الصحة والرعاية كثيرًا من التوظيف الدولي لكن الاعتماد على هذا كثيرًا على المجندين في الخارج يجلب أيضًا مخاطر"

 

الدراسة ، بتكليف من مجموعة التوظيف ReWAGE ، فحصت أيضًا من أين يأتي عمال الرعاية كانت الهند الدولة الأولى للجنسية للأطباء الأجانب المعينين حديثًا (20% والممرضات 46%

 

وجد التقرير أنه بحلول أكتوبر 2022 ، حصل (47% من أطباء الرعاية الثانوية المؤهلين (عادةً المتخصصين الذين يحيلهم الممارسون العامون إلى المرضى) المسجلين في المملكة المتحدة على مؤهلاتهم الأولية خارج المملكة المتحدة أو أيرلندا.

 

في أكتوبر ، قالت وزيرة الداخلية ، سويلا برافرمان ، إن "طموحها النهائي" هو تقليل صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة إلى عشرات الآلاف"

 

وقال متحدث باسم الحكومة: "سنواصل تحقيق التوازن الصحيح بين دعم اقتصاد المملكة المتحدة والتمسك بالتزامنا بالحد من الهجرة بمرور الوقت"

 

 


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التمريض فى بريطانيا



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