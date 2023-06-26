وكيل تموين الأقصر يتفقد معارض المديرية وشادر اللحوم.. صور

وقام خلال الجولة وكيل وزارة التموين بالأقصر، بالتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة حيث تباع خراف الأضاحي بسعر 170 جنيه / الكيلو قائم، واللحوم البلدى بسعر 220 / الكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه / الكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيه / الكيلو.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، لـ"اليوم السابع"، عن إنطلاق المديرية فى رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذاً للتعليمات المشددة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قامت المديرية باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تأمين احتياجات المحافظة من السلع الغذائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على أنه تقرر تعزيز الارصدة الموجودة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، بما يضمن توافر جميع السلع الاساسية ( السكر والزيت والمكرونة)، واللحوم البلدية المجمدة وكذلك لحوم الأضاحي والسلع الأساسية بجميع الفروع بأسعار الشركة المخفضة، كما يلي:- (السكر الحر 366,674 بخلاف أرصدة السكر التمويني - الأرز الحر 426,500 بخلاف أرصدة المكرونة - الزيت الحر 603,455 بخلاف ارصدة الزيت التمويني - اللحوم المجمدة البرازيلي 6,461 بسعر 160 جنيه / الكيلو - الدواجن المجمدة 10,404 بسعر 85 جنيه / الكيلو)، الأضاحي الحية عدد 22 خروف بوزن 1,315 بسعر 170 جنيه / الكيلو، وجاري الإمداد من الشركة القابضة لهذه السلع والعمل على زيادة الإتاحة منها قبل فترة أيام عيد الأضحى.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه جارى الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدية والمجمدة والضأن، كما يجرى متابعة ضخ السلع عن طريق شركة الجملة بفروعها على مستوى المحافظة، وكذلك تعزيز جميع الأرصدة بالمعارض الرئيسية والفرعية ومتابعتها للبيع بنفس نسب التخفيض السابقة، واستمرار عمل المنافذ التموينية ( البدالين التموينين ومشروع جمعيتي ) وتوافر السلع التموينية، وكذلك سلع منحة الرئيس وبلغت نسبة الصرف والتسليم من بداية الشهر 80 % بمبلغ 48 مليون جنيه من مقررات شهر يونيو 2023 ومازال الصرف مستمر ويتم المتابعة بصفة مستمرة .