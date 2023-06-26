اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الروسى يتفقد الخطوط الأمامية فى منطقة العملية العسكرية بأوكرانيا

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:36 ص
وزير الدفاع الروسى يتفقد الخطوط الأمامية فى منطقة العملية العسكرية بأوكرانيا وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، مركز قيادة تجمع قوات "الغرب" الروسية على الخطوط الأمامية في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. 

وذكرت وزارة الدفاع الروسية -في بيان- أنه "في سياق العمل بمنطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي بتفقد أحد مراكز القيادة الأمامي لتجمع قوات الغرب". 

وأشار البيان إلى أن "الوزير استمع إلى تقرير من قائد تجمع الغرب، يفجيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في المناطق التكتيكية الرئيسية".

وأضاف البيان: "لقد أبلغ قائد التجمع عن التشكيل والتنسيق القتالي المستمر لأفواج الاحتياط المشكلة حديثا لتجمع قوات الغرب"، لافتا إلى أن "الوزير كلف قائد وقادة تجمع قوات (الغرب) بمواصلة الاستطلاع النشط من أجل الكشف عن خطط العدو مسبقا وإحباطها على الخطوط البعيدة عن خط التماس".

وأوضح البيان أن "شويجو أولى اهتماما خاصا لتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة وتهيئة الظروف الملائمة للنشر الآمن للأفراد".

 


وزير الدفاع الروسي

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة