وزير الخارجية الروسى: أمريكا ترفض الدعوات إلى الحوار

وكالات

قال وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة ترفض الدعوات للحوار.

وأضاف أن السفير الأمريكي لدى بلاده أبدى إشارات بأن الولايات المتحدة لا صلة لها في التمرد، وأنها تأمل في الحفاظ على سلامة الأسلحة النووية.

وفي سياق آخر، صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى روسيا الاتحادية ليليان داريي، إلى مبنى الوزارة.