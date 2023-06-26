اليوم السابع
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بطاقة 52 ألف م3 يومياً..

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى الثنائية بمدينة بنى سويف الجديدة

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:37 م
وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحى الثنائية بمدينة بنى سويف الجديدة الدكتور عاصم الجزار خلال الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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عقب افتتاحه معرض شباب مصر بمحافظة بنى سويف، تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة بنى سويف الجديدة، بطاقة إجمالية 52 ألف م3/ يوم، حيث يجرى حاليا الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للمحطة، وذلك بحضور مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة بنى سويف الجديدة.
 
وتجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموقع محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة بنى سويف الجديدة، واستمع إلى شرح من مسئولى جهاز المدينة، وشركة المقاولون العرب المُنفذة للأعمال، عن الموقف التنفيذي للأعمال بالمحطة، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلتين الأولى والثانية، وجار الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، كما أنه تتم المعالجة الثلاثية لـ12 ألف م3 من المياه المعالجة ثنائيا، لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة.
 
 

وزاره الاسكان

محافظه بني سويف

مشروعات المياه

مشروعات الصرف الصحي



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