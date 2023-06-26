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نجاح بعثة الحج فى تصعيد الحجاج لعرفات استعدادا للمشهد العظيم

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:04 م
نجاح بعثة الحج فى تصعيد الحجاج لعرفات استعدادا للمشهد العظيم خيم الحجاج
عرفات - محمود عبد الراضي

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بدأت بعثة حج القرعة صباح اليوم فى تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الله لإتمام آداء مناسك الحج  حيث قام ضباط البعثة بتوجيه الحجاج بالنزول وفقاً لترتيب طوابق الإقامة مع التأكيد عليهم بإصطحاب الإحتياجات الأساسية فقط لكل حاج حتى يتمكن من آداء النُسك بإنسيابية ويُسر فى ظل خدمات تقدم لهم على مدار فترة إقامتهم بمنى عرفات "إعاشه ولوجستية".
 
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وتم توفير حافلات نقل حديثة مزودة بخاصية "جى بى أس" مرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية بمكة لمتابعة مسارها وذلك لتصعيد الحجاج إلى عرفات والتنقل بين المشاعر.. وقد تم تصعيدهم إلى عرفات الله منذ الساعات الأولى من صباح يوم التروية فى عملية نقل دقيقة.
 
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 يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كافة إحتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التى توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج ، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة.
 
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