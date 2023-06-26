اليوم السابع
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نائبة وزير الدفاع الأوكرانى: تحرير 130 كم على خط المواجهة الجنوبى مع الجيش الروسى

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:03 ص
نائبة وزير الدفاع الأوكرانى: تحرير 130 كم على خط المواجهة الجنوبى مع الجيش الروسى الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم الإثنين، أنه منذ بدء الهجوم المضاد، حررت القوات المسلحة الأوكرانية 130 كيلومترا مربعا من قبضة القوات الروسية في الجنوب.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، "ظل الوضع دون تغيير نوعا ما في الاتجاه الجنوبي خلال الأسبوع الماضي. وتواصل قوات الدفاع الأوكرانية عملية الهجوم المضاد في منطقتي ميليتوبول وبيرديانسك".

وأضافت أنه "خلال الأسبوع الماضي، وبعد التحسن في الموقع التشغيلي (التكتيكي) ومحاذاة الخط الأمامي توسعت المنطقة التي تم فصلها من القوات الروسية بمقدار 17 كيلومترا مربعا. وبشكل عام، ومنذ بدء الهجوم المضاد، وصلت الأراضي المحررة في الجنوب إلى 130 كيلومترا مربعا".

وتابعت نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن "وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أكملت 8783 مهمة إطلاق نار في اتجاه منطقة تافريا الأسبوع الماضي"، مشيرة إلى أن "القوات الروسية تبدي مقاومة قوية لكنها تعاني من خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات العسكرية"، مشددة على أنه "خلال الأسبوع الماضي، كانت الخسائر الروسية أعلى بثماني مرات من خسائرنا".

 


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