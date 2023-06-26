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مياه المنوفية: تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:25 م
مياه المنوفية: تشكيل غرفة طوارئ استعدادا لعيد الأضحى المبارك جانب من الإجتماع
المنوفية - محمد فتحى

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عقد اليوم المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اجتماعا برؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرى الأفرع التابعة للتأكيد على خطة العمل خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

 

وقال، نفذت الشركة خطة لتطهير مطابق الصرف الصحى بكافة مناطق المحافظة تحسباً لوجود أى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك

 

وأضاف، تم تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة بجميع الأفرع التابعة للشركة لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 والعمل على حلها فوراً خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

 

وشدد على أهمية تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أى شكوى تخص جودة المياه، مع جاهزية سيارات المعمل المتنقلة لزوم سحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للتحقق من سلامة المياه وجودتها.

 

وطالب بضرورة العمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا تشغيل المحطات بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين ولمواجهة أى مشكلات قد تطرأ، تخص ضعف مياه الشرب خلال الفترة القادمة.

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

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