الصحة: مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة يقدم الخدمات لجميع المنتقلين للعاصمة

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن مستشفى التأمين الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة تعمل بشكل تجريبى حاليا لكنها تقدم كافة الخدمات الصحية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار : التشغيل التجريبى لمستشفي العاصمة الادارية الجديدة يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تقديم أفضل تغطية صحية شاملة على مدار 24 ساعة لكافة الفئات من الموظفين والعمال والمواطنين المنتقلين للعاصمة.

وأضاف: يُعد المستشفى بمثابة نواة المدينة الطبية، باعتباره أول كيان طبي تأميني بالعاصمة يعمل بالنظام الذكى وصديق للبيئة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان توافر الخدمات المقدمة بالأقسام التي تم تشغيلها، مشيدًا بمستوى تجهيزات المستشفى بأفضل الأسرة وأحدث الأجهزة الطبية، وتوافر كافة المستلزمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته وحصوله على الرعاية الصحية بالمستشفى.

ولفت إلى أن الوزير، استكمل جولته بتفقد قسم حضانات الأطفال، وقسم النساء والتوليد، والذي يشمل على 3 غرف عمليات نساء، و8 غرف إقامة داخلية، و4 أسرة رعاية مركزة، كما تفقد الوزير، غرف فحوصات رسم المخ والعضلات وكشف السمعيات، بالإضافة الى وحدة التعقييم المركزي وتضم 3 أجهزة حديثة للتعقييم، وغرف الإقامة الداخلية للمرضى.