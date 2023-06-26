اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مشروع تخرج "70%" بإعلام حلوان يحصد أفضل "سوشيال ميديا" و"عرض تقديمي"

الإثنين، 26 يونيو 2023 03:53 م
مشروع تخرج "70%" بإعلام حلوان يحصد أفضل "سوشيال ميديا" و"عرض تقديمي" مشروع تخرج طلاب إعلام جامعة حلوان

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حصد مشروع تخرج 70%، أحد  مشروعات تخرج مجموعة من طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة حلوان،  شهادة أفضل سوشيال ميديا و أفضل عرض تقديمي ضمن مشروعات التخرج بالكلية، وذلك بشهادة لجنة التحكيم .
 
وحاز المشروع على إشادات من لجنة المناقشة، و لجنة التحكيم  التي تقوم بمناقشة مشروعات التخرج بكلية آداب إعلام قسم العلاقات العامة والإعلان ، حيث تكونت  اللجنة من المنتج عمرو قورة خبير واستشاري التسويق والإعلام، و محمود مهنا مدير المبيعات الإقليمي بشركة الشويري جروب، والدكتور  إبراهيم والي استشاري النشر والطباعة والتغليف بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.
 
و أبدى المنتج عمرو قورة، إعجابه بالجهد  المبذول خلال الحملة، و بالسوشيال ميديا و محتواها و بالهدايا الدعائية للحملة و العرض التقديمي، فيما أعرب محمود مهنا، عن إعجابه بالسوشيال ميديا الخاصة بالحملة، و بمحتواها المختلف.
 
وأشاد الدكتورإبراهيم والي، استشاري النشر والطباعة والتغليف بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان،  بمطبوعات الحملة، مشيراً إلى أن الفلاير الخاص بالحملة مبتكر وجديد  من نوعه، كما أبدى إعجابه بالبوسترات الخاصة بالحملة و بألوانها و احتواء كل المطبوعات على مواقع التواصل الاجتماعي و الQR Code والذي يعد أمرا عصريا و مواكبا للتطور التكنولوجي الحديث كما أشاد  بالشعار الخاص بالحملة . 
 
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