محافظ كفر الشيخ: إنشاء 4 مناطق لوجستية وأعمال تطوير مصيف بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يسعده أن يتقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وثورة 30 يونيو، موجها الشكر لجامعة كفر الشيخ، لاستضافتها احتفالية تدشين المنطقة اللوجستية، وإخراجه بصورة متميزة، بعد وضع حجر الاساس، بالمنطقة المقابلة للجامعة لإقامتها بعد الانتهاء من المرافق، مشيراً أن هناك 3 مناطق لوجستية أخرى،،أهمها المنطقة اللوجستية أمام الجامعة على مساحة 23 فدان، على غرار مول طنطا، تضم خدمات تعليمية وطبية وترفيهية ومواقع إدارية ومحطة وقود ومخازن، وستوفر 30 ألف فرصة عمل، إضافة لتوفير فرص عمل أخرى بالأنشطة المتعددة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيمان شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانونى للجامعة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تتميز المنطقة اللوجستية بموقع متميز فهى قريبة من مركز التنمية الشبابية والذى سيضم حمام سباحة وملاعب متعددة، وأنشطة رياضية وترفيهية، وأنها مقابلة للجامعة، وقريبة من التجمع السكنى، مؤكداً أنه سيتم إنشاء 3 مناطق لوجستية، منها منطقة لوجستية خلف الجامعة قريبة من التجمع السكنى 33 عمارة، على مساحة 5 أفدنة، إضافة لمنطقة لوجستية أخرى بالقرب من 185 فدان، وفى المرحلة المقبلة سيتم إقامة منطقة لوجستية بمصيف بلطيم.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن ديوان المحافظة شهد تطويرا كبيرا بإضافة إدارات وأقسام منها الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، والذى سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن، متصلة بالوزارات والهيئات المعنية، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مصيف بلطيم شهد تطوراً كبيراً، وسوف تشهد الايام المقبلة استكمال أعمال التطوير، كما سيتم توفير خدمات متعددة، وبرامج ترفيهية منها السيرك، وفعاليات تقيمها وزارة الثقافة، وملاعب شاطئية، اضافة لاقامة منطقتين خدمية وترفيهية، وسيتم وعقد بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة فى شأن آلية تنفيذ إصدار صلاحيات وتراخيص البناء.