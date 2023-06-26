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المجلس التنفيذى بكفر الشيخ يوافق على إطلاق اسم شهيدين على مدرستين

الإثنين، 26 يونيو 2023 07:38 م
المجلس التنفيذى بكفر الشيخ يوافق على إطلاق اسم شهيدين على مدرستين المجلس التنفيذى بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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استهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بثورة 30 يونيو، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما قدم التهنئة للحضور.

وناقش محافظ كفر الشيخ،  عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب جامعة كفر الشيخ، لشئون المجتمع، ومقرر فرع المجلس القومي للمرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إطلاق اسم العريف الشهيد السيد عبده علام على المدرسة الابتدائية الجديدة بحي سخا بالشارع الرئيسي بمدينة كفر الشيخ، كما وافق على إطلاق اسم الجندي الشهيد السيد ابراهيم محمد، على  مدرسة سيدى سالم الإعدادية بنين التابعة لمركز ومدينة سيدى سالم.

 ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة في شأن آلية تنفيذ إصدار صلاحيات وتراخيص البناء، كما وافق على إنشاء مكتب صحة لقرية الطايفة مركز كفر الشيخ.

 


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