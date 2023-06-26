المجلس التنفيذى بكفر الشيخ يوافق على إطلاق اسم شهيدين على مدرستين

كفر الشيخ- محمد سليمان

استهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الشهداء، مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بثورة 30 يونيو، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما قدم التهنئة للحضور.

وناقش محافظ كفر الشيخ، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، والدكتورة أماني شاكر، نائب جامعة كفر الشيخ، لشئون المجتمع، ومقرر فرع المجلس القومي للمرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.