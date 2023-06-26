اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 12:42 م
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محافظ سوهاج يتفقد عددا من محلات الجزارة ويشدد على عدم رفع الأسعار

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:35 م
محافظ سوهاج يتفقد عددا من محلات الجزارة ويشدد على عدم رفع الأسعار جانب من الجولة
سوهاج عمرو خلف

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 تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، عدد من محلات الجزارة بمدينة سوهاج لمتابعة توافر اللحوم، والتزام البائعين بعدم المغالاة فى الأسعار، وكذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

 

وشدد الفقى خلال جولته على المتابعة المستمرة للأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والتأكد من توافر جميع السلع، موجها مسئولى التموين، والصحة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية بجميع مدن وقرى المحافظة والتصدى بكل حسم لكافة المخالفات.

 

يذكر أن محافظ سوهاج قد أعلن، فى وقت سابق، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنين خلال أيام العيد.


سوهاج

محافظ سوهاج

محلات الجزارة

عيد الاضحى

التموين



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