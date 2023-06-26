محافظ دمياط تتفقد أسواق المحافظة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.. صور

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، زيارة مفاجئة استهدفت مدينة عزبة البرج، وذلك لمتابعة استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتابعت محافظ دمياط، أثناء جولتها حركة السلع بالسوق وتوافرها بأسعارها المقررة.

وتضمنت جولة محافظ دمياط، تفقد عددا من المحال التجارية، إضافة إلي تفقدها محلات بيع اللحوم البلدية، وكذلك المخابز، وأكدت محافظ دمياط ضرورة عدم المغالاة فى الأسعار والاعلان عنها بشكل واضح أمام المواطنين، كما تابعت توافر السلع والتزام أصحاب المخابز بمواعيد العمل وكذلك المواصفات المنصوص عليها الخاصة بالانتاج ووزن رغيف الخبز.

وأعربت محافظ دمياط خلال جولتها عن استيائها من تدنى مستوى النظافة بالسوق والمناطق المحيطة وجسر النيل، وقأصدرت تعليمات مشددة بشأن تكثيف حملات النظافة والدفع بالمعدات اللازمة لرفع المخلفات بشكل فوري، إضافة إلي توزيع صناديق قمامة بنطاق شوارع المدينة.

واكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة قد أعدت خطة عمل شاملة لتكثيف الرقابة على كافة الأسواق. التجمعات الاستهلاكية والتسويقية داخل المحافظة، موضحة أن هناك تعليمات صارمة بشأن التعامل مع أية مخالفة بشكل فوري وحاسم، موضحة أنه لا تهاون مع المخالفين.

وأشارت أيضا إلي ضرورة الالتزام بالاعلان عن أسعار السلع، وكذلك مواعيد العمل التي نصت عليها مديرية التموين بالنسبة للمخابز، مؤكدة أن غرفة العمليات مستمره على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين ومتابعة أية طوارئ خلال إجازة العيد، لتقديم الدعم والتعامل معها بالشكل اللازم.