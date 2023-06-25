اليوم السابع
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محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام

الأحد، 25 يونيو 2023 04:26 م
محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام للعام الدراسى 2023/ 2024 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ، بحد أدنى للقبول بمجموع 238 درجة. 
 
كما جاء الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات مجموع 200 درجة ، واعتمدت " المحافظ " أيضًا تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى بفئات التعليم الصناعى العام والمهنى و التعليم التجارى الفندقى وكذلك الزراعى والتعليم المزدوج "صناعى ، زراعي ، تجارى"، والتعليم التجارى المزدوج والزراعى المزدوج وأيضًا الفندقى المزدوج، وفصول الخدمات للتعليم الفنى الصناعى والتعليم الفنى التجارى.
 
 
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