محافظ دمياط تعتمد تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام

دمياط معتز الشربيني

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام للعام الدراسى 2023/ 2024 للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة ، بحد أدنى للقبول بمجموع 238 درجة.

كما جاء الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى للفصول المسائية للخدمات مجموع 200 درجة ، واعتمدت " المحافظ " أيضًا تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم الفنى بفئات التعليم الصناعى العام والمهنى و التعليم التجارى الفندقى وكذلك الزراعى والتعليم المزدوج "صناعى ، زراعي ، تجارى"، والتعليم التجارى المزدوج والزراعى المزدوج وأيضًا الفندقى المزدوج، وفصول الخدمات للتعليم الفنى الصناعى والتعليم الفنى التجارى.