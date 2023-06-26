محافظ بورسعيد يهنئ عاملات النظافة وموظفى الأمن بالديوان العام بعيد الأضحى

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عاملات النظافة، والموظفين بإدارة الأمن بالديوان العام، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بإدارات النظافة والأمن قبل المناسبات والأعياد لتهنئتهم وتلبية احتياجاتهم، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

وهنأ محافظ بورسعيد، العاملين بإدارات النظافة والأمن، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، ووجه محافظ بورسعيد رسالة لهم بضرورة إظهار البهجة والفرحة بقدوم العيد، وشكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان و الرخاء على أسرنا ومصرنا الحبيبة.

كما وجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

وأكد المحافظ على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسيا في تحقيق المظهر الحضارى و المشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل، كما حرص محافظ بورسعيد على الاستمتاع لمطالب و أراء العمال في عدد من الموضوعات، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لهم.