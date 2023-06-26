اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 12:43 م
أكرم القصاص
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محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان لافتتاح معرض شباب مصر

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:04 م
محافظ بني سويف يستقبل وزير الإسكان لافتتاح معرض شباب مصر جانب من اللقاء
بنى سويف هانى فتحى

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استقبل منذ قليل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مستهل زيارته لبنى سويف، وذلك فى حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس عصام بدوى المشرف العام على منطقة شمال الصعيد، المهندس عصام الدين رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، راضى بدوى مدير عام الشؤون المالية والإدارية، طارق خالد مدير عام العلاقات العامة بجهاز المدينة.

هذا ويتضمن برنامج الزيارة قيام المحافظ والوزير بافتتاح معرض شباب مصر "بعد إعادة إنشائه وتأهيله"، بجانب تفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل.
 

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