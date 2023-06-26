اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: خطة لتغطية المصارف داخل الكتل السكنية بالتعاون مع الرى

الإثنين، 26 يونيو 2023 08:00 ص
محافظ الوادى الجديد: خطة لتغطية المصارف داخل الكتل السكنية بالتعاون مع الرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن إعداد خطة بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية لتغطية المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية للحد من مخاطرها حفاظًا على أرواح المواطنين، وكذلك للحفاظ على المياه التى يعاد استخدامها ولضمان وصول المياه للأراضى الزراعية فى التوقيت المحدد وبالكمية المطلوبة وحماية البيئة من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 
وقال المحافظ أن المجلس التنفيذى أقر البدء فى تلك الإجراءات بالتعاون مع وزارة الرى على أن تكون الأولوية فى أعمال التغطية وفقا لدرجة الخطورة والحتمية، حيث جرى التوجيه بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات لإيجاد البدائل المناسبة، نظرا للخطورة الداهمة التى تمثلها تلك المصارف على الكتل السكنية المجاورة، والأضرار البيئية الناتجة عنها وتأثيرها على صحة المواطنين، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية رصف الطرق لربط الأحياء ببعضها لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، للتسهيل على المواطنين.

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