محافظ الدقهلية: زيادة أعداد الأطباء بالمجازر ومنع الإجازات خلال عيد الأضحى

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بجولة تفقدية تفقد خلالها مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا للوقوف علي مدي جاهزيته لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية .

ووجه " المحافظ " بفتح المجازر أمام المواطنين أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان والقضاء على الذبح المخالف خارج المجازر .

كما وجه " مختار " بزيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ومنع الاجازات ضغوط العمل وزيادة نشاط الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الإستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطرى خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر.

وكلف " المحافظ " مدير مديرية الطب البيطري بالمرور علي جميع المجازر بنطاق المحافظه من قبل اللجان المختصه للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الأضاحي وتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع وتداول اللحوم ومشتقتها ، وذلك بالتنسيق مع قطاعي التموين ومباحث التموين .

كما كلف " مختار " مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء لتوفير احتياجات المجازر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير كافة المجازر علي أحداث الوسائل التكنولوجية والاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة لتوفير متطلبات المواطنين من اللحوم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد التام لاستقبال عيد الاضحى المبارك، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية بتطوير كافة المجازر علي مستوي الجمهورية بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة.