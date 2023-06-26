محافظ الأقصر يستقبل قيادات الكنيسة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر والوفد المرافق له من كهنة الايبارشية بالأقصر ورجال الأعمال ممدوح فيليب وباسم فيليب.

وقدموا التهنئة لمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر.

وأشار محافظ الاقصر إلى عمق المشاعر التى تحمل روح الوحدة والتآخى والمحبة وتعكس جوهر الروح المصرية السمحة ، وتشهد على عظمة الشعب المصرى ومواجهته للصعاب والتحديات متحلياً بروح المواطنة والوحدة والمحبة التى يتمسك بها طرفى الأمة وتتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل.

كما هنأ محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فتيات جمعية الشابات المسلمات واطفال جمعية مؤسسة البنين شرق السكة الحديد، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وحرص محافظ الأقصر، على لقاء الأطفال والفتيات بالمؤسستين وتبادل الأحاديث الودية والتحفيزية معهم والتعرف على احتياجاتهم، وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن بالأقصر.

وأكد المحافظ على تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والترفيهية للأطفال بدور الرعاية لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم مشيرًا إلى حرصه على تقديم كل أوجه الدعم للجمعيات والدور التي ترعى الأيتام بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد.

وتوجه ألهم، بالتهنئة لكافة المواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن مصر ستظل دائما نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام.