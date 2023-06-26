اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية: صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى من ضحايا العقار المنهار

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:19 م
محافظ الإسكندرية: صرف 50 ألف جنيه لأسرة المتوفى من ضحايا العقار المنهار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تقرر صرف المساعدات المادية والعينية لأسر ضحايا عقار سيدى بشر ، حيث تقرر صرف 50 ألف جنيه لأسرة الأب المتوفى، 25 ألف جنيه لأسرة الابن المتوفى، مؤكدا أنه لا يوجد إلا حالة وفاة واحدة لشاب 22 عاما، و 4 حالات اصابة اصابات طفيفة. 
 
وكانت أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، أنه تم معاينة عقار سيدى بشر المنهار والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من 13 دورا منهم 6 أدوار مقيمين والباقي مستأجرين، وتم استخراج حالتى إصابة وحالة وفاة، ونقلهم لمستشفي شرق المدينة وحالتي إصابة لمستشفي مارمرقس.
 
وأسفر الحصر، عن وجود 16 أسرة بالعقار وتم التنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى لتقديم مساعدات مادية وعينية، مع مواصلة المتابعة من فريق المديرية المتواجد بمكان البلاغ.
 
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول والمكون من 13 طابقا، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع. 

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

 

 
 

 


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