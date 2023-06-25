تضامن المنوفية: تخصيص 232 رأس ماشية و11 طن لحوم إطعام للأسرة المستحقة

أعلن الدكتور إمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، أنه بناء على تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تم الانتهاء من خطة استعدادات المديرية لعيد الأضحى المبارك، والتى شملت خطة استهداف الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا، وكذلك أبناء مؤسسات الرعاية من دور كريمى النسب ورعاية الأحداث بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلى والجمعيات الأهلية.

وأشار وكيل تضامن المنوفية، إلى أنه تم تخصيص 232 رأس ماشية، و11 طن لحوم إطعام، كما تم تخصيص مبلغ مليون و200 ألف جنيه مساعدة للأسر منها 210 آلاف جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعى، بالإضافة إلى استكمال معارض الملابس المجانية وتوزيع 3 آلاف قطعة ملابس.

وكانت مديرية التضامن، قد رفعت درجة الاستعداد بالإدارات الاجتماعية لتعظيم المساعدات العينية والمالية للأسر لإدخال البهجة عليهم فى العيد كما تم توجيه كافة مؤسسات الرعاية بالعمل على إدخال البهجة على الأبناء ومشاركتهم فرحتهم بالعيد وأضاف مدير المديرية انه تم تخصيص مبلغ 277 ألف جنيه من الوزارة كعيدية للأبناء منها ألف جنيه للأبناء اقل من 18 سنة بحسابه البريدى والفان جنيه للابن أكثر من 18 سنة.

وأوضح مدير المديرية، أن هناك تعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية بفتح كافة المتنزهات لاستقبال أبناء مؤسسات الرعاية ومشاركتهم فرحتهم بالعيد وكذلك تنظيم الرحلات لهم.