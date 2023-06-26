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محافظ أسوان يلتقى وفد وزارة التربية والتعليم للارتقاء بـ25 مدرسة

الإثنين، 26 يونيو 2023 06:48 م
محافظ أسوان يلتقى وفد وزارة التربية والتعليم للارتقاء بـ25 مدرسة محافظ أسوان يلتقى وفد وزارة التربية والتعليم
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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التقى أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، بوفد وزارة التربية والتعليم برئاسة عماد الدين محمد منصور مدير الإدارة العامة للخدمات المركزية، وبحضور أسامة سليمان مدير إدارة الوافدين بالوزارة ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان.

تناول اللقاء استعراض نتائج الزيارات الميدانية التى قام بها وفد الوزارة للتعرف على الاحتياجات الفعلية داخل 25 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة من إنشاءات وصيانة وتطوير وتحديث لزيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب قبل بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024 ، بالتعاون والشراكة بين المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين ، ووزارة التربية والتعليم ، وذلك بمرافقة مديرى عموم الإدارات التعليمية ، ومدير التخطيط والمتابعة بالمديرية ، وكذا مسئولى الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسوان.

ومن جانبه قدم محافظ أسوان، شكره لوزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لما يتم تنفيذه من مشروعات متنوعة للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة لخلق أجواء مناسبة أمام أبنائنا الطلاب للتحصيل الدراسى المتميز ، والحصول على المراكز المتقدمة فى المراحل التعليمية المختلفة.

وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع ما يتم تنفيذه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو ما يساهم فى تحويل المدارس لصروح تعليمية متكاملة الخدمات والمرافق بشكل ورونق جمالى وحضارى متميز، ضمن الجهود الكبيرة والطفرة الغير مسبوقة التى تشهدها القرى من خلال تنفيذ مشروعات فى كافة قطاعات العمل العام لتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الحياة.


وزارة التربية والتعليم

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