لجنة علمية تتفقد مشكلة المياه الجوفية بالمويسات بأسوان لتنفيذ الحل العاجل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقدت لجنة علمية وهندسية متخصصة، ترأسها ياسر عبد الشافى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أعمال سحب كميات المياه الجوفية بعد ارتفاعها بقرية المويسات بالبصيلية التابعة لمركز إدفو، وتحويلها لمحطة المعالجة التى يتم تشغيلها تجريباً ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، بالبدء الفورى فى تنفيذ الحل العاجل للقضاء على المشكلة، وتطوير منظومة الصرف الصحى وتلبية مطالب أهالينا بقرية المويسات والتى عرضها أعضاء مجلس النواب على المحافظ أمس خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة.

وأشار المحافظ، فى بيان صحفى، إلى أهمية مشروع الصرف الصحى الجارى بالقرية ودوره فى استيعاب كميات المياه الجوفية حفاظاً على سلامة المنازل والمنشآت وحماية أرواح المواطنين والأهالى.

وأوضح "عطية"، أن ذلك يأتى ضمن الثمار الإيجابية لحزمة المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وسد الاحتياجات وتلبية المطالب الجماهيرية داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه، أكد ياسر عبد الشافى، السكرتير المساعد لمحافظة أسوان، أن الجولة الميدانية كانت بمرافقة عضو مجلس النواب على البدرى، بالإضافة إلى إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو ، والمهندس محمد على، مسئول شركة مياه الشرب، والمهندس محمود حسن، مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى مسئولى مدريتى الرى والإسكان، ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعية وممثلى أهالى القرية.

وخلال الجولة شدد ياسر عبد الشافى، على ضرورة الالتزام بتكليفات المحافظ وتكثيف الجهود المبذولة لرفع معدلات الإنجاز ونهو مشروع تطوير الصرف الصحى بنسبة 100%.

وتابع، أن المشروع يتضمن إنشاء محطة معالجة بطاقة إستيعابية تصل إلى 3 آلاف م3 / يوم ، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع ، وتركيب خطوط الطرد وشبكات الإنحدار بإجمالى أطوال 21 كم ، وأيضاً الوصلات المنزلية وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون جنية.

وأضاف السكرتير العام المساعد، أن اللجنة المتخصصة ستقوم بإعداد تقرير ميدانى شامل لأسباب مشكلة المياه الجوفية ، بالإضافة إلى أهم الأفكار والمقترحات والأساليب العلمية وغيرها من الحلول الجذرية للتغلب على هذه المشكلة بشكل نهائى .



لجنة علمية تتفقد مشكلة المياه الجوفية بقرية المويسات (1)



لجنة علمية تتفقد مشكلة المياه الجوفية بقرية المويسات (2)



لجنة علمية تتفقد مشكلة المياه الجوفية بقرية المويسات (3)



لجنة علمية تتفقد مشكلة المياه الجوفية بقرية المويسات (4)