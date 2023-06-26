كل ما تريد معرفته عن مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

كتبت إيناس البنا

تسارع ضربات القلب وضيق التنفس والتعب غير المبرر - يمكن أن تكون هذه الأعراض مزعجة وقد تشير إلى حالة تعرف باسم مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

عندما يذهب ضغط الدم المرتفع خارج نطاق السيطرة لفترة طويلة ، يمكن أن يعيث فسادًا في نظام القلب والأوعية الدموية لدينا ، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ما هو مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية تحدث عندما يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم ، المعروف غالبًا باسم ارتفاع ضغط الدم ، هو حالة تكون فيها قوة الدم على جدران الأوعية الدموية مفرطة، تضع هذه القوة الزائدة ضغطًا على القلب والأوعية الدموية ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات مختلفة، مثل النوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية وتلف الكلى .

أعراض مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

في مراحله المبكرة ، قد لا تظهر على مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم أي أعراض ملحوظة. ومع ذلك ، مع تقدم الحالة ، قد تظهر بعض العلامات ، مما يشير إلى مشاكل محتملة متعلقة بالقلب. يمكن أن تشمل هذه الأعراض:

ألم صدر

ألم أو انزعاج في الصدر

قد يعاني الأفراد من ألم في الصدر أو ضيق أو ضغط ، يُعرف باسم الذبحة الصدرية. قد يحدث هذا الانزعاج أثناء النشاط البدني أو فترات التوتر العاطفي وعادة ما ينحسر مع الراحة.

ضيق في التنفس

نظرًا لأن القلب يكافح لضخ الدم بكفاءة بسبب زيادة عبء العمل الناجم عن ارتفاع ضغط الدم ، فقد يشعر الأفراد بضيق في التنفس أو يواجهون صعوبة في التنفس ، خاصة أثناء المجهود البدني.

تعب

يمكن أن تؤدي وظيفة عضلة القلب الضعيفة إلى انخفاض إمداد الدم للأعضاء الأخرى ، مما يؤدي إلى الإرهاق أو الشعور العام بالتعب ، حتى مع الحد الأدنى من المجهود.

اضطراب نبضات القلب

يمكن لمرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم أن يعطل النظام الكهربائي للقلب ، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب (نظم القلب غير الطبيعي). قد يظهر هذا على شكل خفقان أو إحساس برفرفة القلب أو تسارعه.

التورم

يمكن أن تتسبب وظيفة القلب الضعيفة في احتباس السوائل ، مما يؤدي إلى تورم الكاحلين أو الساقين أو البطن، من المهم ملاحظة أن هذه الأعراض لا تقتصر على مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تكون مؤشراً على أمراض قلبية أخرى. تعتبر استشارة أخصائي الرعاية الصحية للحصول على تشخيص دقيق أمرًا بالغ الأهمية إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض.

عوامل الخطر لمرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

أدرج التقرير عوامل الخطر لمرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم على النحو التالي:

العمر

يزداد خطر الإصابة بمرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم مع تقدم العمر ، حيث تميل الأوعية الدموية والقلب إلى فقدان بعض المرونة والمرونة.

تاريخ العائلة

يمكن أن يؤدي التاريخ العائلي للإصابة بارتفاع ضغط الدم أو مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة استعداد الفرد لتطور الحالة. يمكن أن تؤثر العوامل الوراثية على تنظيم ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية.

التدخين واستهلاك الكحول

يدمر التدخين الأوعية الدموية ويزيد من ضغط الدم ، بينما الاستهلاك المفرط للكحول يمكن أن يرفع مستويات ضغط الدم. كلتا العادات يمكن أن تسهم في تطور مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

بدانة

يزيد وزن الجسم الزائد ، وخاصة السمنة في منطقة البطن ، من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب اللاحقة. تنتج الأنسجة الدهنية هرمونات ومواد يمكن أن تؤثر سلبًا على تنظيم ضغط الدم.

الخمول البدني

يساهم قلة النشاط البدني المنتظم في الإصابة بارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم. تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ، وتعزز مستويات ضغط الدم الصحية، وتقوي عضلة القلب.

ضغط دم مرتفع

عامل الخطر الأساسي لمرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم هو ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أو الذي تتم إدارته بشكل سيء. يمكن أن تؤدي مستويات ضغط الدم المرتفعة لفترات طويلة إلى إجهاد القلب ، مما يؤدي إلى تغييرات هيكلية ووظيفية.

علاج مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم قد يشمل الأدوية لخفض ضغط الدم وتعديلات نمط الحياة واختبارات التصوير والجراحة. في حين أن الحالة قد تكون مهددة للحياة ، يمكن تحسين التشخيص بشكل كبير من خلال التشخيص المبكر والعلاج المناسب والالتزام بنمط حياة صحي. لذلك ، تعد تعديلات نمط الحياة ، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وإدارة الوزن بشكل صحيح ، والإقلاع عن التدخين ، وتقليل التوتر ، والحفاظ على نظام غذائي صحي ، أمرًا بالغ الأهمية في الحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات القلب المرتبطة به.