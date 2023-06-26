اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 12:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قائد الدفاع الجوى: نعمل ليلا ونهارا فى حماية سماء مصر

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:06 ص
قائد الدفاع الجوى: نعمل ليلا ونهارا فى حماية سماء مصر الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوى
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى الثالثة والخمسين لبناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يونيو عام 1970 والذي اتُخِذَ عيدا لقوات الدفاع الجوي، وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمرا صحفيا وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذي قدموا أرواحهم لتظل راية الوطن عالية خفاقة.
 
وأكد الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن قوات الدفاع الجوي تعمل ليلا ونهارا سلما وحربا في حماية سماء مصر ضد من تسول له نفسه الاقتراب منها.
 

الدفاع الجوى

٣٠ يونيو

عيد الدفاع الجوى

اخبار الجيش



الموضوعات المتعلقة

وزير الإنتاج الحربي لليوم السابع: أدعو رجال الصناعة للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بشركاتنا.. نمتلك مئات من خطوط الإنتاج وبإمكانيات تكنولوجية عالية..وتعمل وفق أحدث التقنيات العالمية وأفران معالجة حرارية

الأحد، 25 يونيو 2023 01:35 م

زكى القاضى: ورش عمل للشباب بالحوار الوطنى لصياغة توصيات ملف ريادة الأعمال

السبت، 24 يونيو 2023 02:00 ص

زكى القاضى: طالبت الأمانة الفنية للحوار الوطنى بإنشاء لجنة مشتركة لريادة الأعمال

الجمعة، 23 يونيو 2023 09:31 م

زكى القاضى لـ إكسترا نيوز: نتلقى تفاعلات المواطنين وما يريدونه من الحوار الوطنى

الجمعة، 23 يونيو 2023 09:13 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة