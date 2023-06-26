قائد الدفاع الجوى: نعمل ليلا ونهارا فى حماية سماء مصر

كتب زكى القاضى

احتفلت قوات الدفاع الجوي بالذكرى الثالثة والخمسين لبناء حائط الصواريخ في الثلاثين من يونيو عام 1970 والذي اتُخِذَ عيدا لقوات الدفاع الجوي، وبهذه المناسبة عقد الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمرا صحفيا وجه خلاله التحية والتقدير والاعتزاز لرجال الدفاع الجوي الذي قدموا أرواحهم لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

وأكد الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن قوات الدفاع الجوي تعمل ليلا ونهارا سلما وحربا في حماية سماء مصر ضد من تسول له نفسه الاقتراب منها.