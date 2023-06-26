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فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج في يوم التروية

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:03 ص
فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال الحجاج في يوم التروية مشعر منى- أرشيفية
رسالة منى - محمود عبد الراضي

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محمود-عبد-الراضى-مكه-المكرمة
 
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، فتح أبواب مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث أكملت الوزارة جميع الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكل ما يحتاجه من متطلبات؛ ليؤدي ضيوف الرحمن نسكَهم بكل راحة واطمئنان.
 
 وشمِلت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة مقار لـ"كونترات" التوعية الإسلامية وكبائن التوعية الشرعية، وتجهيز الشاشات الإلكترونية، وتوفير المصاحف، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، بالإضافة إلى المشرفين الميدانين على أعمال الصيانة.
 
 ويُعد مسجد الخيف محل اهتمام وعناية خلفاء المسلمين على مر التاريخ، كما شهد في عهد الدولة السعودية أكبر توسعة في تاريخه، وذلك في عام 1407هـ، حيث تبلغ مساحته 23.500 متر مربع، ويتّسع لـ25.000 ألف مصلٍّ، وبه أربع منارات، كما زُود بجميع المستلزمات من إضاءة وتكييف وفرش، ومجمع لدورات المياه يحتوي 1700 دورة مياه.

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