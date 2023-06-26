طقس الخليج.. رياح بالسعودية غائم بالإمارات حار بالبحرين وشديد الحرارة فى الكويت

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج اليوم الإثنين من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي الى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض و تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والاجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية . في حين تتكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان و عسير.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

الرياح السطحية: شمالية غربيةالى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج الى مائج.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، وتميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة على السواحل الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية وشمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 19:32 والمد الثاني عند الساعة 05:53 والجزر الأول عند الساعة 12:05 والجزر الثاني عند الساعة 00:49

وفي بحر عمان الموج متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والمد الثاني عند الساعة 04:19 والجزر الأول عند الساعة 08:10 والجزر الثاني عند الساعة 22:27.

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار .

ويكون خلال الليل حار حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .. درجة الحرارة الصغرى: 33 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، مغبر خفيف ولكنه حار خلال النهار، يتحول إلى حسن بوجه عام خلال الليل .

الرياح: شمالية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار، ثم تتحول

إلى متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد خلال الليل .

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .

درجة الحرارة العظمى 43 م درجة الحرارة الصغرى 29 م

الرطوبة النسبية العظمى 80 % الرطوبة النسبية الصغرى 15 %